В Петербурге внедрят электронную карту мигранта

Петербург перенимает европейскую систему.

В Смольном планируют внедрить электронную карту для мигрантов, сообщил "Петербургский дневник" со ссылкой на председателя комитета по межнациональным отношениям и реализации миграционной политики Олега Капитанова. Как отмечается, такая карта нужна для контроля миграционных потоков и оперативного учета мигрантов, приехавших в Северную столицу трудиться. Карта будет выглядеть как пластиковый документ с чипом, где будет размещена фотография, отпечатки пальцев и информация о месте работы конкретного человека. Карта не позволит подделывать документы, это коснется и оформления патента.

В минувшем году в Петербурге выдали более 350 тысяч миграционных карточек, подтверждающих пересечение человеком границы с целью работать в городе. 236 тысяч из этих людей получили патент. Капитанов отмечает, что информацию о деятельности приезжих не всегда удается отследить или получить, поэтому планируемая к вводу система, которая широко используется в Европе, поможет понять, сколько в городе трудовых мигрантов и чем они занимаются.

Кроме того, единая электронная система позволит получать информацию о работодателях и выявлять нарушения трудового законодательства с их стороны.

Сроки появления электронной карты пока не определены.

А не так давно мигрант-нарушитель сбежал от наказания из здания суда.

Фото: Piter.TV