Мигрант-нарушитель сбежал от наказания из здания суда

Мужчина нарушил правила пребывания в стране.

28 октября в 17.00 из коридора здания Московского районного суда сбежал административный задержанный, сообщил собственный источник Piter.TV в органах. Незадолго до побега 21-летнего гражданина Таджикистана доставили в здание на служебной машине в сопровождении инспектора.

Ганизоду Махмуда задержали за нарушение режима пребывания в России, ему назначили штраф в 5000 рублей и выдворение из страны, однако нарушитель предпринял попытку избежать наказания и сбежал.

Место проживания беглеца неизвестно. Инспекторы уже приняли меры к розыску, записи с камер видеонаблюдения, которые могут помочь установить детали побега, будут просмотрены позже.

Ранее другой иностранный гражданин, выходец Западной Африки, ударил петербургского участкового.

Фото: wikimapia.org