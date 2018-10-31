Гражданин Западной Африки ударил петербургского участкового

В его отношении возбудили уголовное дело.

Полиция задержала злоумышленника, нанесшего телесные повреждения полицейскому. В его отношении возбудили уголовное дело. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В одной из квартир дома 10 по Туристской улице 27 октября около одиннадцати вечера 30-летний гражданин одной из стран Западной Африки нанес телесные повреждения прибывшему по указанному адресу по сообщению о скандале участковому. Злоумышленник был задержан и доставлен в отдел полиции

Сотрудник полиции после оказания медицинской помощи продолжил несение службы.

Ранее петербургский полицейский получил сотрясение мозга во время задержания жителя Ленобласти.

Фото: Piter.TV