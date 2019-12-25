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Участковый обвиняется в краже орденов ВОВ у умершего человека
Сегодня, 9:35
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Участковый обвиняется в краже орденов ВОВ у умершего человека

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Предполагается, что полицейский действовал вместе со своими сообщниками.

Петербургский полицейский обвиняется в краже наград за участие в Великой Отечественной войне. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Петербурга. 

По версии следствия, участковый уполномоченный 26 отдела полиции УМВД по Красногвардейскому района, его брат и еще два соучастника создали организованную группу для мошенничества с имуществом умерших граждан. Кроме того, мужчина стал фигурантом дела о незаконном приобретении государственных наград. 

По информации прокуратуры, в июне 2020 года участковый похитил ордены "Отечественной войны 2 степени" и "Красной звезды" во время выезда на место происшествия на Рябовском шоссе. В ведомстве пообещали держать дело на контроле. 

Ранее Piter.TV писал о том, что прокуратура Петербурга помогла ветерану ВОВ получить квартиру. 

Фото: Piter.TV

Теги: кража орденов, мошенничество, участковый
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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