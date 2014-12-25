Прокуратура Петербурга помогла ветерану ВОВ получить квартиру

По мнению администрации, пожилая женщина намеренно ухудшила свои жилищные условия, передав квартиру третьим лицам. Это и послужило причиной отказа.

Стало известно 27 ноября, что администрация Центрального района отказалась ставить на учет ветерана ВОВ, жительницу блокадного Ленинграда, бывшего несовершеннолетнего узника фашистских концлагерей. Об этом сообщили на сайте прокуратуры Петербурга.

Сообщается, что по мнению администрации, пожилая женщина намеренно ухудшила свои жилищные условия, передав квартиру третьим лицам. Это и послужило причиной отказа.

После этого в дело вмешалась прокуратура и провела проверку. Выяснилось, что отказ был сделан на основании документов, в которых указана тезка блокадницы. В публикации уточнили, что документы составлены на другого человека – полную тезку ветерана ВОВ, отличия имелись лишь в месте рождения и регистрации.

В результате сотрудники надзорного органа восстановили права блокадницы и женщину поставили на жилищный учет. После этого она получила отдельную квартиру.

Ранее в Ленобласти блокадница вскрыла себе живот, не дождавшись операции. Из-за онкологии у пенсионерки появилось осложнение – асцит. Это скопление жидкости в брюшной полости, из-за чего невозможно ходить, лежать и даже трудно дышать. Сейчас женщине оказывается вся необходимая помощь.

Фото: pexels