В Ленобласти блокадница вскрыла себе живот, не дождавшись операции

Из-за рака онкологии у пенсионерки появилось осложнение – асцит. Это скопление жидкости в брюшной полости, из-за чего невозможно ходить, лежать и даже трудно дышать. Сейчас женщине оказывается вся необходимая помощь.

В Выборге Ленобласти блокадница самостоятельно сделала себе операцию. Она даже оставила предсмертную записку на случай, если всё закончится неблагополучно. Об этом на своей странице в Facebook рассказала глава благотворительного медицинского учреждения "Хоспис на дому" Екатерина Овсянникова.

Из-за рака онкологии у пенсионерки появилось осложнение – асцит. Это скопление жидкости в брюшной полости, из-за чего невозможно ходить, лежать и даже трудно дышать. Пенсионерка очень мучилась из-за этого, а получить помощь своевременно не могла, поэтому она сама решила сделать себе надрез для выхода жидкости. Прощальное письмо, обнародовала сотрудница местной скорой помощи. Оно адресовано дочери и внукам.

Как отметила Екатерина Овсянникова, проблемы с облегчением тягостных симптомов в конце жизни – вечная проблема Петербурга и Ленинградской области.

Надомная специализированная паллиативная помощь отсутствует от слова совсем. В Ленобласти служб недостаточно, плюс обслуживаемые расстояния очень большие, поэтому большую часть времени врачи тратят на дорогу. Екатерина Овсянникова, рассказала глава благотворительного медицинского учреждения "Хоспис на дому"

Данный инцидент прокомментировал Комитет здравоохранения Ленобласти. По данным ведомства, у женщины был обнаружен коронавирус и проблемы с анализами, поэтому ей не могли провести плановую операцию. Сейчас женщине оказывается вся необходимая помощь. Также по данному факту проводится проверка.

Фото: Piter.tv; Facebook / Екатерина Овсянникова