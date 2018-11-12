Петербургский полицейский получил сотрясение мозга во время задержания жителя Ленобласти

Злоумышленник избивал пожилого мужчину.

По вине жителя Ленобласти петербургский участковый получил сотрясение мозга и закрытую черепно-мозговую травму. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

В полицию 25 октября около одиннадцати часов утра позвонила женщина, которая рассказала, что на улице Ярослава Гашека неизвестный избил пожилого мужчину. По указанному адресу прибыл участковый Фрунзенского района. На месте он попытался задержать злоумышленника. Нарушитель стал оказывать сопротивление полицейскому и ударил его ногой по ноге. Майор полиции упал и ударился головой о поребрик.

У полицейского диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, ушиб головы, ссадину третьего пальца левой руки. После оказания медицинской помощи участковый продолжил нести службу. Злоумышленника доставили в 14 отделение полиции.

Ранее в Ленобласти мужчина избил супругу и прибывшего полицейского.

Фото: Piter.TV