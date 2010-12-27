В Ленобласти мужчина избил супругу и прибывшего полицейского

Майора полиции ударили локтем по лицу.

В Ленобласти при задержании мужчина в состоянии алкогольного опьянения ударил полицейского по лицу. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

По данным источника, 25 октября около семи часов вечера в полицию обратилась женщина, которая пожаловалась на буйного пьяного мужа. Мужчина не только избил свою супругу, но и разгромил всё в доме.

В квартиру на Первомайской улице в деревне Лопухинка приехали участковый и заместитель начальника отдела уголовного розыска. На месте они застали пьяного жителя Белгородской области, который во время задержания оказывал сопротивление и ударил локтем по лицу полицейского. Майор полиции с ушибленной раной губы после оказания медицинской помощи продолжил несение службы.

В отношении нарушителя составили протокол об административном правонарушении по статье 20.1 часть 2 КоАП РФ. Мелкое хулиганство, сопряженные с неповиновением законному требованию представителя власти. По данному факту проводится проверка.

Ранее участковый вмешался в семейную драму в Парголово и оказался крайним.