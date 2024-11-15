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Петербуржца ждёт суд за удар кулаком матери в лицо
Сегодня, 16:41
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Петербуржца ждёт суд за удар кулаком матери в лицо

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Обвиняемый пояснил, что так и не понял, из-за чего в тот день произошел конфликт.

Прокуратура Невского района утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении петербуржца. Он обвиняется по ч. 1 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью).

Согласно материалам уголовного дела, обвиняемый 12 ноября 2024 года, находясь в квартире в доме 40 по Караваевской улице, в ходе словесной перепалки несколько раз ударил мать кулаком по лицу. Обвиняемый пояснил, что так и не понял, из-за чего в тот день произошел конфликт.

Уголовное дело направлено прокурором в Невский районный суд для рассмотрения по существу.

В  Киришах перед судом предстанет женщина, избившая до смерти 78-летнюю мать.

Фото: Piter.tv

Теги: мать, ударил
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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