Появилось видео задержания петербуржца, признавшегося в убийстве матери

Мужчина убил мать ножом из-за проигранных на ставках денег в Петербурге.

Вечером 9 сентября в Санкт-Петербурге сотрудники Росгвардии задержали мужчину. Он сам обратился к ним и заявил, что убил свою мать в квартире на Ленинском проспекте. На следующий день, 10 сентября, ведомство опубликовало видео задержания.

На записи мужчина сообщает, что преступление было совершено 22 августа. Он не смог объяснить, как именно убил мать, но уточнил, что использовал нож. По словам задержанного, в квартире чисто, поскольку он убрался, а тело матери поместил в морозильную камеру. По факту убийства возбуждено уголовное дело.

По предварительным данным, мотивом могли стать деньги, потраченные на азартные игры. Мужчина увидел, что мать пересчитывает хранившиеся в квартире накопления, и испугался, что она обнаружит недостачу суммы, которую он проиграл на ставках. Тогда он взял нож и убил её.

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