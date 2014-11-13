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В Киришах перед судом предстанет женщина, избившая до смерти 78-летнюю мать
Сегодня, 11:35
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В Киришах перед судом предстанет женщина, избившая до смерти 78-летнюю мать

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Пострадавшая скончалась в отделении реанимации.

В Ленинградской области перед судом предстанет женщина за причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть матери. Подробности сообщили в следственном отделе Киришей.

Завершено расследование уголовного дела в отношении 52-летней местной жительницы. Она обвиняется по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего) в отношении 78-летней потерпевшей. 

По версии следствия, женщина вечером 19 января 2025 года в состоянии алкогольного опьянения, находясь в доме по проспекту Героев в городе Кириши, умышленно нанесла матери не менее четырех ударов руками в голову. После этого она схватила её обеими руками за горло и начала душить, после чего, приподняв над кроватью, с силой толкнула, от чего пожилая женщина ударилась головой о деревянную ручку кровати.

Пострадавшая скончалась в отделении реанимации.

По делу собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Фото: Piter.tv

Теги: кириши, причинение смерти по неосторожности
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости Ленинградской области,

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