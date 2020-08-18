Мужчина ударил петербурженку на Богатырском проспекте

Пострадавшая 54-летняя женщина в тяжелом состоянии была госпитализирована.

Сотрудники полиции Приморского района задержали подозреваемого, который на улице ударил женщину. Пострадавшая была госпитализирована в тяжёлом состоянии, сообщили в МВД.

Вечером 7 августа в полицию поступило сообщение о том, что между домами 5 и 7 по Богатырскому проспекту мужчина ударил женщину и скрылся. Пострадавшая 54-летняя женщина в тяжелом состоянии была госпитализирована.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

Утром 8 августа у дома 3 по Аэродромной улице по подозрению в совершении указанного преступления задержан 52-летний мужчина.

Фото: МВД