В Шушарах мужчина ударил 14-летнего подростка

Следователи начали доследственную проверку.

В Петербурге устанавливаются обстоятельства причинения телесных повреждений 14-летнему подростку. Об этом сообщили в ГСУ СК России по Петербургу.

В ходе мониторинга социальных медиа правоохранители нашли информацию о том, что 2 июня в подъезде дома на Первомайской улице в поселке Шушары мужчина нанес телесные повреждения 14-летнему подростку. С травмой головы потерпевший был доставлен в больницу.

По данному факту в следственном отделе по Пушкинскому организовано проведение доследственной проверки по ст. 213 УК РФ (хулиганство). По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Подросток из интерната подозревается в изнасиловании шестиклассницы в Шушарах.

Фото: ГСУ СК России по Петербургу