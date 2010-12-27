Участковый вмешался в семейную драму в Парголово и оказался крайним

Теперь в отношении полицейского возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий.

Семейные разборки насчет квартиры в Парголово вышли боком майору полиции. В его отношении возбудили дело о превышении должностных полномочий. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

В полицию 2 октября обратился гражданин США с русской фамилией. Он написал заявление на сотрудника полиции, который требовал выселить его из собственной квартиры. Мужчина, будучи в браке с гражданкой России, приобрел квартиру в Парголово, на улице Михаила Дудина. Однако после развода бывшая жена попросила мужчину съехать с квартиры, несмотря на то, что каждому из них принадлежала половина жилплощади. Сама женщина с дочкой в этой квартире жить тоже не стала.

В июле 2019 года американец вернулся в квартиру и обнаружил, что замки в квартире сменили. К следующему месяцу мужчина извлек замок из входной двери и написал об этом СМС-сообщение своей бывшей жене. Она не заставила себя долго ждать и приехала в квартиру вместе с родителями и участковым. Все они потребовали одного – немедленно покинуть квартиру. И это несмотря на то, что официального решения суда о выселении мужчины не существовало.

Непреклонен был и участковый, которого не смутило наличие временной регистрации у иностранца (до августа 2020 года) со справкой Ф-9. Унифицированный документ формы 9 называют по-разному: справка о составе семьи или о месте жительства, выписка из домовой книги и прочее. Тогда американец обратился к администратору дома и попросил снять требования полицейского на видео, после чего ушел.

Майор полиции позже отрицал, что требовал покинуть квартиру, поскольку приехал "по заявке о вскрытии квартиры посторонним лицом". На видео дело обстояло совсем иначе – на материалах слышно требование покинуть квартиру гражданину США. Теперь сотрудника полиции обвиняют в превышении должностных полномочий. Материал проверки направили в Следственный комитет для принятия процессуального решения.

В середине октября в Тихвине мужчина на "ВАЗе" сбил на пешеходном переходе лейтенанта полиции.

Фото: Piter.TV