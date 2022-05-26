Школьник в Колпино отправил одноклассника в нокаут

Мальчик получил сотрясение.

В Колпино в начале марта произошёл инцидент, в ходе которого 11-летний школьник получил травмы во время игры с одноклассниками. По информации 78.ru, дети играли возле школы и начали баловаться, обливая друг друга водой из бутылки.

Одному из мальчиков не понравилось, что его облили, и он в ответ применил удушающий захват к своему однокласснику. В результате пострадавший упал на землю и на несколько минут потерял сознание.

Как сообщает источник, у мальчика диагностировали сотрясение головного мозга, а также гематомы лица и головы. В настоящее время обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее Piter.TV сообщал, что мужчина получил 5 суток ареста за нецензурный "перформанс" в библиотеке Есенина.

Видео: 78.ru