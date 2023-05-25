Мужчина получил 5 суток ареста за нецензурный "перформанс" в библиотеке им. Есенина

Обвиняемый не знал, что в общественных местах нельзя материться.

Суд Фрунзенского района Северной столицы назначил административное наказание мужчине, который ругался матом в Библиотечном центре им. С.А. Есенина. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Как установили в суде, инцидент имел место в конце февраля текущего года в учреждении на Лиговском проспекте. Молодой человек пребывал в непристойном внешнем виде и громко выражался, не стесняясь публики вокруг. Он также размахивал имеющейся у него плеткой и не реагировал на замечания.

Перед судьей мужчина признал свою вину и пояснил, что полагал свой "перформанс" уместным и, самое главное, непротивозаконным. В моменте он не воспринимал свое поведение как нарушение общественного порядка, поскольку находился "в экстатичном состоянии".

На вопросы суда [обвиняемый] пояснил, что на учете в диспансерах не состоит, алкогольные напитки и наркотические вещества не употребляет. Более совершать такие поступки не намерен. Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга

Постановлением суда ему назначен административный арест сроком на 5 суток.

Ранее мы рассказывали, что в Петербурге иностранцу-участнику спецоперации выдали паспорт РФ.

Фото: Яндекс Карты / Библиотечный центр им. С. Есенина