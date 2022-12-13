Суд арестовал активистов, которые хотели остановить снос дома Басевича в Петербурге

Суд назначил каждому из нарушителей административный арест сроком от 12 до 14 суток

Трое активистов 24 мая в 15:30 проникли на строительную площадку по адресу Большая Пушкарская, дом 7, где, по словам очевидцев, стали препятствовать работам и нарушать общественный порядок. На просьбы строителей прекратить и уйти они не реагировали.

"Суд назначил наказание Павлу Шепеткову и Игорю Кузнецову в виде административного ареста сроком на 14 суток, а Кириллу Каверину - 12 суток", - говорится в сообщении пресс-службы судов Петербурга.

Нарушители отказались признать вину. Шепетков и Кузнецов прокомментировали, что они были на строительной площадке, чтобы спасти человека, который находился в доме, когда здание начали сносить.

Отметим, что Дом Басевича в 2000-х годах был признан аварийным. В 2013 году в здании случился большой пожар. А в 2014 году Академия танца Бориса Эйфмана решила открыть в доме общежитие для своих учеников.

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