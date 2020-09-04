Суд арестовал на 14 суток директора "Открытой России" за сбор подписей против поправок

Пивоварова задержали в отделе игрушек детского магазина 3 сентября.

Тверской районный суд арестовал на 14 суток директора "Открытой России" Андрея Пивоварова по обвинению в организации мероприятия, которое повлекло помехи в работе инфрастртуры и движении транспорта. Так полиция классифицировала сбор подписей против поправок в Конституцию 15 июля на Пушкинской площади. Суд согласился с этим и назначил административный арест.

Судья посчитал, что Пивоваров разместил в фейсбуке призывы к участию в несогласованной акции. При этом сам обвиняемый указал, что ссылка недоступна.

Юрист Анастасия Буракова, представлявшая в суде интересы Пивоварова, заявила, что прямой связи между постом в социальных сетях и перекрытием дорог нет.

Отметим, что Пивоварова задержали в отделе игрушек детского магазина 3 сентября. Там он выбирал подарок сыну. Его доставили в отделение полиции, где составили протокол и оставили на ночь до судебного заседания.

Ранее председателю "Открытой России" отменили штраф за поминки по Конституции в Петербурге.

Видео: YouTube / Регина Никитина