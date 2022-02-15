В Петербурге иностранцу-участнику спецоперации выдали паспорт РФ

Он проходит лечение после ранения на фронте.

Иностранец Илдирим Агаев, участвовавший в боевых действиях в зоне спецоперации, принял присягу гражданина РФ и получил от сотрудников петербургского ГУ МВД российский паспорт. После ранения на фронте боец проходит лечение в госпитале, – рассказала в своем Telegam-канале официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Сегодня мои коллеги из Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области вручили паспорт гражданина Российской Федерации Илдириму Агаеву, который находится в госпитале после тяжелого ранения, полученного во время выполнения боевых задач. Ирина Волк, официальный представитель МВД России

Паспорт Агаеву выдала сотрудница Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Петербургу, после чего тот зачитал текст присяги.

Ранее мы писали, что сотрудница краеведческого музея Суджи погибла в результате обстрела ВСУ.

Видео: Telegram / Ирина Волк