Сотрудница краеведческого музея Суджи погибла в результате обстрела ВСУ

Само здание – дом Чупилова – полностью разрушено.

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил в своем Telegram-канале о том, что в результате удара ВСУ по краеведческому музею в Судже погибла женщина – сотрудница учреждения.

Объект, по которому пришелся обстрел, является памятником архитектуры конца 19 века. Дом Чупилова оказался полностью разрушенным.

По предварительным данным, погибла сотрудница музея, которая оставалась в Судже в период оккупации и сегодня пришла в музей, чтобы оценить его состояние. Еще двое сотрудников получили ранения — их сейчас доставляют в больницу. Само историческое здание, к сожалению, полностью разрушено. Александр Хинштейн, врио губернатор курской области.

В СК по факту данного происшествия возбудили уголовное дело о теракте.

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