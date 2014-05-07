Пушкинский районный суд привлек к ответственности двух участников протестной акции

Одному из них назначили наказание в виде 10 суток ареста.

Пушкинский районный суд Петербурга привлек к административной ответственности двух лиц. Их признали виновными по ч.1. 20.2.2 КоАП РФ "Организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка". Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Одному из участников назначили административный арест на 10 суток, другому — штраф в размере 10 тыс. рублей. Суд рассматривает еще 11 материалов.

Также регистрация материалов началась в Петроградском районном суде.

По всей вероятности, речь идет о несогласованной протестной акции, которая прошла сегодня, 31 января, в Петербурге. По последним данным "ОВД-Инфо", был задержан 961 человек.

Одним из задержанных стал рэпер Оксимирон, но спустя несколько часов его отпустили из отделения полиции.

Фото: Piter.TV