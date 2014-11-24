Сотрудника кафе задержали за драку с посетителем на Загородном проспекте

В результате драки молодой человек получил рассечение брови и возможное сотрясение головного мозга.

Накануне вечером, 25 мая, в кафе на Загородном проспекте работник кафе, выходец из арабских стран, счел слишком откровенным поведение молодого человека и девушки. Мужчина сделал им замечание, на что получил агрессивный ответ, передают в пресс-службе ГУ Росгвардии по Петербургу и области.

Затем началась драка, сотрудник кафе сначала достал нож, а потом начал угрожать убийством. Очевидцы происходящего обратились в полицию. В пресс-службе добавили, что "окончательно спор в 23:40 прервали два прибывших патрульных наряда вневедомственной охраны Росгвардии. Один из участников потасовки поехал в 28-й отдел полиции, другой за медпомощью".

В результате драки молодой человек получил рассечение брови и возможное сотрясение головного мозга.

Ранее мы писали, что в пожаре на кухне пострадал человек в Павловске. На борьбу с огнем отправились 18 спасателей и четыре пожарные машины. В 17:53 его потушили.

Фото: piter.tv

