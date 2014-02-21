В пожаре на кухне пострадал человек в Павловске

Информация о пожаре поступила на пульт спасателей в 17:27.

В четверг вечером, 26 мая, в Пушкинском районе в Павловске произошел пожар в квартире, в результате пострадал человек. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по городу.

Информация о пожаре поступила на пульт спасателей в 17:27. На Гуммолосаровской улице в доме 29 началось возгорание. В 2-х комнатной квартире площадью 50 квадратных метров на кухне горела обстановка на площади 5 квадратных метров. В пожаре пострадал человек, его госпитализировали.

На борьбу с огнем отправились 18 спасателей и четыре пожарные машины. В 17:53 его потушили.

Ранее Piter.tv писал, что баня и гараж сгорели у "ритуального" спецпредставителя губернатора Петербурга. В заявлении указывается, что спецпредставитель оценил сумму ущерба в 2 млн рублей.

Фото: Piter.tv

