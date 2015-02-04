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Баня и гараж сгорели у "ритуального" спецпредставителя губернатора Петербурга
Сегодня, 21:49
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Баня и гараж сгорели у "ритуального" спецпредставителя губернатора Петербурга

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В заявлении указывается, что спецпредставитель оценил сумму ущерба в 2 млн рублей.

Специальный представитель губернатора Петербурга по вопросам ритуальной сферы Сергей Смирнов обратился в полицию в минувший вторник, 24 мая. Мужчина заподозрил намеренный поджог собственного имущества, которое находится во Всеволожском районе Ленинградской области, передает "Фонтанка".

Огонь хватил гараж и баню, позже он перекинулся на дом Смирнова. В заявлении указывается, что спецпредставитель оценил сумму ущерба в 2 млн рублей. Отмечается, что в пожаре сгорели мотоцикл и два мотороллера. 

Должность специального представителя губернатора Петербурга по вопросам ритуальной сферы Смирнов получил в конце ноября 2020 года. 

Ранее мы сообщали, что у 63-летнего мужчины обнаружили арсенал оружия в Калининском районе. Правоохранители расследуют дело о краже денег дольщиков.

Фото: piter.tv
 

Теги: баня, гараж, огонь, ритуальный спецпредставитель
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Пожар,

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