У 63-летнего мужчины обнаружили арсенал оружия в Калининском районе

Правоохранители расследуют дело о краже денег дольщиков.

Полицейские обнаружили в квартире в Калининском районе арсенал оружия. Обыски проводились в рамках ранее возбужденного дела о мошенничестве, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

По версии полицейских, руководители частной компании в период с 2014 по 2019 год присвоили себе деньги дольщиков, которые были взяты под предлогом строительства дома во Всеволожском районе. Сумма ущерба составила почти 39 млн рублей.

У одного из подозреваемых, который занимался управлением административно-хозяйственной деятельностью, 5 апреля прошел обыск. 63-летний мужчина проживает на улице Федосеенко. У него изъяли 6 пистолетов, 2 револьвера, 2 пистолета-пулемета, три ружья и комплектующую к ним. Оружие направили на экспертизу. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Piter.tv писал о том, что петербуржец предстанет перед судом за вымогательство и поджог автомобиля. Его действия попали на видео.

Видео: ГУ МВД по СПб и ЛО