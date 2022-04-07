Петербуржец предстанет перед судом за вымогательство и поджог автомобиля

Машина потерпевшего, а также транспортные средства еще 4 граждан были полностью уничтожены. Кроме того, сильно повреждены 15 автомобилей, припаркованных рядом.

Прокуратура Невского района утвердила обвинительное заключение в отношении 26-летнего петербуржца. Он обвиняется в вымогательстве и поджоге чужого автомобиля. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

По версии следствия, обвиняемый с мая по июнь 2021 года неоднократно высказывал потерпевшему требования о передачи ему 5 млн рублей, якобы в счет погашения долга. Также он угрожал в случае отказа применить насилие и повредить имущество.

Не получив желаемое, утром 10 июня мужчина проник в помещение подземного паркинга на проспекте Большевиков, где облил горючей смесью автомобиль потерпевшего и поджег его. Указанная машина, а также транспортные средства еще 4 граждан были полностью уничтожены. Кроме того, сильно повреждены 15 автомобилей, припаркованных рядом.

При этом огонь распространился по всему паркингу общей площадью более 3 тысяч квадратных метров, принадлежащему на праве общей долевой собственности 101 жителю многоквартирного дома.

В результате действий обвиняемого причинен материальный ущерб на общую сумму более 25 млн рублей. Уголовное дело в суд для рассмотрения по существу.

В марте вандал поджег памятник защитникам Ленинграда и сослался на приказ Сталина.

Видео: прокуратура Санкт-Петербурга