Вандал поджег памятник защитникам Ленинграда и сослался на приказ Сталина

Подозреваемый ранее привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление на этом же мемориальном сооружении.

Во Всеволожском районе Ленобласти задержали мужчину, который поджег венок на воинском мемориале. Инцидент произошел в поселке имени Морозова.

По данным Следкома, был совершен поджог мемориального сооружения "Воинам Первой дивизии НКВД и жителям поселка им. Морозова, защищавшим Ленинградскую землю на Невских рубежах". По данному факту было возбуждено уголовное дело.

Оперативники быстро вышли на след подозреваемого. Им оказался местный житель, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за аналогичное преступление на этом же мемориальном сооружении.

По данным 47news, на допросе подозреваемый говорил о голосе Сталина в голове, его слова были восприняты как приказ.

В феврале в Петербурге задержали двух агрессивных граффитистов, разрисовавших поезда.

Фото: Следственное управление Следственного комитета РФ по Ленинградской области