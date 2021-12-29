Граффитист распылил содержимое газового баллончика в лицо контролера на "Старой Деревне"

Женщина попросила молодого человека не портить вагон.

Полиция спустя 5 месяцев установила личности "граффитистов", которые изрисовали вагон на железнодорожной станции "Петрокрепость". Один из них попался в январе 2022 года. Мужчина показывал свое "творчество", а на просьбу контролера-ревизора прекратить рисовать распылил ей в лицо содержимое газового баллончика. Об этом сообщили в пресс-службе транспортной полиции по Северо-Западу.

Инцидент с контролером произошел на станции "Сатаря Деревня". Было установлено, что хулиган и его приятель уже несколько лет увлекаются граффити. Мужчины 1981 и 1997 года рождения не работают.

В транспортной полиции в отношении злоумышленников возбудили уголовное дело по статье "Вандализм", а за перцовый баллончик еще и по статье "Хулиганство". Молодого человека, который оскорбил потерпевшую, заключили под стражу. Второй находится под подпиской о невыезде.

Ранее Piter.tv сообщил о том, что автор граффити с Хармсом выступил против его замены на световую проекцию.

Видео: УТ МВД России по СЗФО