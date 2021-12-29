Автор граффити с Хармсом выступил против его замены на световую проекцию

Как оказалось, петербуржец, который выступал от лица защитников граффити, на самом деле продвигал идею его замены на проекцию и не обсудил это с авторами стрит-арта.

Автор граффити с Даниилом Хармсом на улице Маяковского Pasha Cas высказался в своем посте в Instagram против замены на световую проекцию. По словам уличного художника, это "тихое убийство памяти о Хармсе".

Я как один из авторов проекта ПРОТИВ закрашивания портрета Хармса на улице Маяковского и переделки проекта, как и многие жители Петербурга которые выступили за сохранения почти 30 тысяч человек. В том числе директор Эрмитажа, сотрудники Русского музея и многие публичные личности. написал Pasha Cas.

Кроме того, художник сообщил, что Даниил Петров, который представлялся защитником граффити, не имеет к нему никакого отношения. О том, что Даниил выступает за световую проекцию и собирается идти с администрацией на "мировое соглашение", авторы рисунка узнали на днях.

Я поговорил с ним и сказал что я против закрашивания Хармса, использования нашего проекта и сказал ему остановить начатый процесс, на что получил ответ: если вы против то мы объявим конкурс и другие художники нарисуют дизайн для проекции.

Pasha Cas и его команда будет добиваться сохранения граффити.

Напомним, жители решили заключить с администрацией Центрального района "мировое соглашение". Они договорились, что до конца лета граффити на доме №11 на улице Маяковского закрасят, а петербуржцы выберут экскиз световой проекции, которая появится на здании. Некоторые новость восприняли негативно, так как по факту это означает проигрыш в борьбе. Кроме того, ранее мировое соглашение означало совсем другое.

Даниил Петров сказал, что юридической возможности сохранить изображение нет. При этом ранее говорилось о том, что это возможно, если будет получено согласие всех собственников. Чтобы разъяснить ситуацию, Piter.tv обратился за комментарием в пресс-службу администрации Центрального района. На момент публикации его не удалось получить.

Фото: Ярослав Костров