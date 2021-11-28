Хармс в надежных руках: жители дома пытаются заключить мировое соглашение

Жители дома с изображением писателя и Центрального района провели акцию за сохранение портрета.

Петербуржцы выстроились в живую цепь у мурала с Хармсом на стене дома №11 по улице Маяковского. Жители Центрального района пытаются сохранить портрет поэта, который изобразили на фасаде здания в 2016 году, и вместе прочитали стихи автора. Piter.TV узнал у местных, почему для них важно оставить граффити:

Это является достопримечательностью нашего района, роспись никому не мешает – притягивает туристов, и в принципе достаточно интересный и красивый рисунок, сделан качественно, при этом он не броский, что важно для центра Петербурга.

Я считаю, что сначала нужно привести в порядок дом с внешней стороны, заново его покрасить, а потом нанести еще раз этот же самый граффити. Тогда это будет чудесно, и он станет по-настоящему украшением города.

Мы уже устраивали акции, мы тогда отстаивали мемориальную доску, которая, слава Богу, на этом доме появилась. Конечно, дом этот заслуживает того, чтобы быть отмеченным таким удачным рисунком.

Видно, что жители полностью за это изображение, депутаты – мы сейчас вместе с большинством депутатов Литейного округа тоже подаем обращение в КГА, просим согласовать это изображение.

По словам жителей, эксперты из отдела современного искусства Русского музея подтвердили уместность граффити в центре города.

То, что мы сейчас хотим сделать, это подписать мировое соглашение, используя следующий момент: изображение было нанесено до постановления. Даниил Петров, член инициативной группы за сохранение граффити

Активисты совместно с жителями дома писателя подают апелляционную жалобу в городской суд Петербурга. Напомним, в октябре Дзержинский районный суд обязал закрасить граффити с Даниилом Хармсом на улице Маяковского.

Фото, видео: Piter.TV