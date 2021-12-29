Место мурала с портретом Даниила Хармса на улице Маяковского займет световая проекция

Петербургские активисты отметили, что такое решение было принято после нескольких встреч в администрации района.

В среду, 16 февраля, в сообществе "Центральный район за комфортную среду обитания" в соцсети появилось сообщение о том, что скоро вместо граффити с портретом Даниила Хармса на улице Маяковская появится световая проекция.

Сегодня утром также перенесли заседание апелляционной инстанции в городском суде. Защитникам граффити и администрации Центрального района дали время заключить мировое соглашение. Петербуржцы отметили, что за два месяца состоялось несколько личных встреч в администрации района, где и был достигнут компромисс.

Граффити с Хармсом будет заменено на проекцию от Ленсвета. Вчера многие из вас уже заметили пробное проецирование на фасад здания. Сами варианты итогового изображения еще будут прорабатываться позднее, будут согласованы с жителями дома. Мы надеемся, что удастся подобрать тот вариант рисунка, который впишется в облик улицы. говорится в сообщении

Граффити будет закрашено до конца лета. По словам горожан, юридических возможностей сохранения мурала не было.

В январе Смольный отказался менять регламент ради сохранения мурала Хармса на Маяковского.

Фото: Instagram / @harmstarukha