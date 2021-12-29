Смольный отказался менять регламент ради сохранения мурала Хармса на Маяковского

Вишневского смутила ссылка градоначальника в ответе на ЮНЕСКО. Депутат напомнил, что центр города охраняется организацией, поэтому счёл данное упоминание лицемерным.

Губернатор Петербурга Александр Беглов не намерен менять городской регламент для сохранения мурала Даниила Хармса на фасаде дома № 11 на Маяковского. Без этой корректировки у существующего изображения шансов не остается. Об этом в четверг, 13 января, следует из ответа чиновника на обращение депутата ЗакСа Бориса Вишневского.

В документе указано, что "размещение росписи, не предусмотренной проектной документацией на здание, искажает первоначальный авторский замысел, акцентирует визуальное восприятие на себе, тем самым уменьшает ценность архитектурно-градостроительного облика здания, сооружения. Изложенное свидетельствует о нецелесообразности исключения из эстетически регламентов запрета на размещение росписи на лицевых фасадах, здания".

Вишневский обратил внимание на выражение в ответе Беглова "в историческом поселении архитектурный облик не формируется, а сохраняется". И подчеркнул, что рекламные вывески, которыми увешан город, появление новых дверей и разноцветных окон в домах не по нормативам.

Кроме этого, Вишневского смутила ссылка градоначальника на ЮНЕСКО. Депутат напомнил, что центр города охраняется организацией, поэтому счёл данное упоминание лицемерным. По словам парламентария, власти неоднократно заявляли, что "никакое ЮНЕСКО им не указ".

В результате Вишневский предложил утверждать правила благоустройства законами Петербурга, а не отдавать эти решения Смольному. Парламентарий также считает, что ключевым документом для городских зданий должен снова стать паспорт фасада.

Напомним, что в конце октября стало известно, что мурал хотят закрасить. Дзержинский районный суд удовлетворил иск администрации Центрального района к ТСЖ "Маяковского 11". Власти объяснили это тем, что не получили документ, в котором бы все собственники дома поддерживали сохранение рисунка. После этого петербуржцы запустили флешмоб за сохранение граффити с Хармсом, акция проходила 4 ноября в течение всего дня.

Ранее Piter.tv побывал на акции за сохранение мурала Хармса и узнал у местных, почему для них важно оставить граффити.

Фото: Instagram / @harmstarukha