Малком получил сотрясение во время игры против "Локомотива"

Игрока заменили на Алексея Сутормина.

Нападающий "Зенита" Малком получил травму во время игры против "Локомотива" 15-го августа. Об этом сообщил тренер сине-бело-голубых Сергей Семак. Интервью было опубликовано на сайте петербургского клуба.

Малкома пришлось заменить, так как он получил сотрясение.

У него сотрясение, после падения игрок попал ему по голове, получил рассечение. Посмотрим, насколько серьезное сотрясение. Сергей Семак, тренер "Зенита".

Напомним, что матч завершился со счетом 1:1. Оба были забиты по пенальти.

Фото: Вячеслав Евдокимов / ФК "Зенит"