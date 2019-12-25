Малком получил сотрясение во время игры против "Локомотива"

Нападающий "Зенита" Малком получил травму во время игры против "Локомотива" 15-го августа. Об этом сообщил тренер сине-бело-голубых Сергей Семак. Интервью было опубликовано на сайте петербургского клуба.
Малкома пришлось заменить, так как он получил сотрясение.
У него сотрясение, после падения игрок попал ему по голове, получил рассечение. Посмотрим, насколько серьезное сотрясение.
Сергей Семак, тренер "Зенита".
Напомним, что матч завершился со счетом 1:1. Оба были забиты по пенальти.
Фото: Вячеслав Евдокимов / ФК "Зенит"
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