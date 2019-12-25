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Малком получил сотрясение во время игры против "Локомотива"
Сегодня, 10:02
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Малком получил сотрясение во время игры против "Локомотива"

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Игрока заменили на Алексея Сутормина.

Нападающий "Зенита" Малком получил травму во время игры против "Локомотива" 15-го августа. Об этом сообщил тренер сине-бело-голубых Сергей Семак. Интервью было опубликовано на сайте петербургского клуба.

Малкома пришлось заменить, так как он получил сотрясение.

У него сотрясение, после падения игрок попал ему по голове, получил рассечение. Посмотрим, насколько серьезное сотрясение. 

Сергей Семак, тренер "Зенита".

Напомним, что матч завершился со счетом 1:1. Оба были забиты по пенальти. 

Фото: Вячеслав Евдокимов / ФК "Зенит"

Теги: зенит, малком, сотрясение, футбол
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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