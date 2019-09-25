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"Зенит" сыграл в ничью с "Локомотивом" в четвертом туре чемпионата России
Сегодня, 20:20
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"Зенит" сыграл в ничью с "Локомотивом" в четвертом туре чемпионата России

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Вторую половину матча команда сине-бело-голубых продолжила игру вдесятером — с поля удалили Далера Кузяева.

В Москве 15 августа прошел матч между петербургским "Зенитом" и московским "Локомотивом". Футболисты сыграли в ничью со счетом 1:1. Матч проходил в рамках четвертого тура чемпионата России.

В первой половине матча на 15-й минуте не был засчитан мяч москвича Фёдора Смолова из-за положения вне игры. Вторую половину матча команда сине-бело-голубых продолжила игру вдесятером — с поля удалили Далера Кузяева. На 85-й минуте счет открыл с пенальти зенитовец Александр Сутормин. Через пять минут Федор Смолов также отличился пенальти. 

В результате команда "Зенит" лидирует в таблице Тинькофф РПЛ. По итогам четырёх туров у сине-бело-голубых 10 очков. Следующий матч "Зенит" пройдет в Уфе в субботу, 21 августа. 

Ранее стал известен стартовый состав "Зенита" на матч против "Локомотива". Артем Дзюба остался в запасе.

Фото: ФК "Зенит"

Теги: зенит, зенит ничья, локомотив, рпл
Категории: Спорт, Новости СПб, Лента новостей,

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