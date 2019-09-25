"Зенит" сыграл в ничью с "Локомотивом" в четвертом туре чемпионата России

Вторую половину матча команда сине-бело-голубых продолжила игру вдесятером — с поля удалили Далера Кузяева.

В Москве 15 августа прошел матч между петербургским "Зенитом" и московским "Локомотивом". Футболисты сыграли в ничью со счетом 1:1. Матч проходил в рамках четвертого тура чемпионата России.

В первой половине матча на 15-й минуте не был засчитан мяч москвича Фёдора Смолова из-за положения вне игры. Вторую половину матча команда сине-бело-голубых продолжила игру вдесятером — с поля удалили Далера Кузяева. На 85-й минуте счет открыл с пенальти зенитовец Александр Сутормин. Через пять минут Федор Смолов также отличился пенальти.

В результате команда "Зенит" лидирует в таблице Тинькофф РПЛ. По итогам четырёх туров у сине-бело-голубых 10 очков. Следующий матч "Зенит" пройдет в Уфе в субботу, 21 августа.

Ранее стал известен стартовый состав "Зенита" на матч против "Локомотива". Артем Дзюба остался в запасе.

Фото: ФК "Зенит"