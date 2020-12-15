Стал известен стартовый состав "Зенита" на матч против "Локомотива"

Артем Дзюба остался в запасе.

Объявлен стартовый состав петербургского ФК "Зенит" на предстоящий матч против "Локомотива", который проходит в рамках четвертого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Игра состоится сегодня в 17:30 часов на стадионе в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе футбольной команды 15 августа.

"Сине-бело-голубые" начнут встречу в следующем составе: Михаил Кержаков, Дуглас Сантос, Деян Ловрен, Вячеслав Караваев, Даниил Круговой, Вильмар Барриос, Вендел, Далер Кузяев, Александр Ерохин, Малком, Сердар Азмун,

Форвард Артем Дзюба остался в запасе. Вместе с ним – Одоевский, Бязров, Чистяков, Хотулев, Сутормин, Кравцов, Кузнецов, Мостовой. Петербуржцы играют в белой форме, новичок команды Клаудиньо в заявку не попал.

Фото: Piter.tv, Telegram / Футбольный клуб "Зенит"