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Стал известен стартовый состав "Зенита" на матч против "Локомотива"
Сегодня, 16:35
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Стал известен стартовый состав "Зенита" на матч против "Локомотива"

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Артем Дзюба остался в запасе.

Объявлен стартовый состав петербургского ФК "Зенит" на предстоящий матч против "Локомотива", который проходит в рамках четвертого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).  Игра состоится сегодня в 17:30 часов на стадионе в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе футбольной команды 15 августа.

"Сине-бело-голубые" начнут встречу в следующем составе: Михаил Кержаков, Дуглас Сантос, Деян Ловрен, Вячеслав Караваев, Даниил Круговой, Вильмар Барриос, Вендел, Далер Кузяев, Александр Ерохин, Малком, Сердар Азмун, 

Форвард Артем Дзюба остался в запасе. Вместе с ним – Одоевский, Бязров, Чистяков, Хотулев, Сутормин, Кравцов, Кузнецов, Мостовой. Петербуржцы играют в белой форме, новичок команды Клаудиньо в заявку не попал.

Фото: Piter.tv, Telegram / Футбольный клуб "Зенит"

Теги: зенит, локомотив, футбол
Категории: Зенит, Футбол в России и Европе, Спорт, Новости России, Новости СПб, Лента новостей,

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