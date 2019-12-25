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Новичок "Зенита" выбрал имя для своего "домашнего медведя" в России
Сегодня, 9:35
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Новичок "Зенита" выбрал имя для своего "домашнего медведя" в России

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Клаудиньо рассказал, что договоренность о контракте с сине-бело-голубыми была достигнута в день футбольного финала Олимпиады в Токио.

Новичок "Зенита" Клаудиньо в интервью для пресс-службы футбольного клуба пофантазировал, какое бы выбрал имя для своего "домашнего медведя" в России. Спортсмен рассказал, что назвал бы его Максом, в честь своей собаки, которая осталась в Бразилии.

Клаудиньо рассказал, что договоренность о контракте с сине-бело-голубыми была достигнута в день футбольного финала Олимпиады в Токио, который он выиграл вместе со сборной Бразилии. Победный гол в том матче забил Малком, другой игрок "Зенита".

Игрок отмечал, что Петербург — очень красивый город, но он видел его очень мало. Полузащитник выбрал номер 11, так как под ним всегда играют большие футболисты, например, Себастьян Дриусси.

Саму презентацию игрока футбольный клуб обставил в стиле клипа певца The Weeknd, похожим на которого спортсмена сделали стилисты. Соглашение с 24-летним игроком рассчитано на 5 лет.

Фото: ВКонтакте / ФК "Зенит"

Теги: зенит, клаудиньо, футбол
Категории: Зенит, Футбол в России и Европе, Спорт, Мировые новости, Новости России, Лента новостей, Новости СПб,

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