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Бразильский полузащитник Клаудиньо заключил контракт с "Зенитом"

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Контракт рассчитан на пять лет.

Футбольный клуб "Зенит" заключил контракт с бразильским полузащитником Клаудиньо. Об этом 13-го августа сообщила пресс-служба сине-бело-голубых.

Футболист родился 28 января 1997-го года в городе Гуарульюс, штат Сан-Паулу. Свой первый профессиональный контракт Клаудиньо заключил с "Коринтиансом". Также играл в "Брагантино", "Санту-Андре", "Понте-Прета", "Ред Булл Бразил", "Оэсте" и "Ред Булл Брагантино". 

По итогам 2020-го года полузащитник был признан лучшим игроком чемпионата Бразилии. На Олимпийских играх в Токио он помог завоевать своей сборной золотые медали. 

Летнее трансферное окно было открыто 28 июня и продлится до 7 сентября. В составе каждой команды может быть не более восьми легионеров. 

Ранее защитник "Зенита" Дуглас Сантос прокомментировал появление 24-летнего Клаудиньо в команде. 

Видео: YouTube / Zenit Football Club

Теги: зенит, клаудиньо, трансфер, футбол
Категории: Картина дня, Новости СПб, Лента новостей,

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