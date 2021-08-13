Бразильский полузащитник Клаудиньо заключил контракт с "Зенитом"

Контракт рассчитан на пять лет.

Футбольный клуб "Зенит" заключил контракт с бразильским полузащитником Клаудиньо. Об этом 13-го августа сообщила пресс-служба сине-бело-голубых.

Футболист родился 28 января 1997-го года в городе Гуарульюс, штат Сан-Паулу. Свой первый профессиональный контракт Клаудиньо заключил с "Коринтиансом". Также играл в "Брагантино", "Санту-Андре", "Понте-Прета", "Ред Булл Бразил", "Оэсте" и "Ред Булл Брагантино".



По итогам 2020-го года полузащитник был признан лучшим игроком чемпионата Бразилии. На Олимпийских играх в Токио он помог завоевать своей сборной золотые медали.

Летнее трансферное окно было открыто 28 июня и продлится до 7 сентября. В составе каждой команды может быть не более восьми легионеров.

Ранее защитник "Зенита" Дуглас Сантос прокомментировал появление 24-летнего Клаудиньо в команде.

Видео: YouTube / Zenit Football Club