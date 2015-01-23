Сантос рассказал, что ждет появления Клаудиньо в "Зените"

Сантос подчеркнул, что у него в планах в составе золотой троицы добиться высоких результатов, играя за "Зенит".

В воскресенье, 8 августа, защитник "Зенита" Дуглас Сантос прокомментировал появление 24-летнего Клаудиньо в команде, а также олимпийскую медаль Малкома, которую он получил со сборной Бразилии. Об этом сообщает пресс-служба "Зенита".

Футболист рассказал, за кого болел на футбольных матчах Олимпиады.

Я счастлив — три победителя Олимпийских игр в "Зените"! Очень болел за Малкома, когда он вышел в финале и когда забил гол, который стал победным. Это фантастический момент, они вместе с Клаудиньо привели сборную к золоту, — поделился Сантос.

По словам защитника, он ждет победителей в городе на Неве, чтобы поздравить и отпраздновать их победу. Сантос подчеркнул, что у него в планах в составе золотой троицы добиться высоких результатов, играя за "Зенит". Тогда у клуба вновь будет чемпионство.

Ранее мы сообщали, что "Зенит" обыграл "Краснодар" со счетом 3:2.

Фото: ФК "Зенит"