Сердар Азмун в составе "Зенита" отличился дублем.

"Зенит" обыграл "Краснодар" со счетом 3:2 в матче 3-го тура Российской премьер-лиги. Встреча прошла на стадионе "Газпром Арена" в Петербурге 7 августа.

Сердар Азмун в составе "Зенита" отличился дублем. Еще один мяч забил Александр Ерохин на 44-й минуте. У "Краснодара" отличились Джон Кордоба и Урош Спайич.

"Зенит" одержал третью победу подряд на старте чемпионата. Команда по итогам трех туров набрала 9 очков и вернулась на первое место в таблице РПЛ. У "Краснодара" 3 очка и 11-ое место в таблице.

Ранее "Зенит" обыграл "Ростов" со счетом 4:2 в матче РПЛ. Счет открыл на 29-й минуте полузащитник Александр Ерохин.

Фото: Telegram / ФК "Зенит"

