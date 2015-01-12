"Зенит" обыграл "Ростов" со счетом 4:2 в матче РПЛ

Счет открыл на 29-й минуте полузащитник Александр Ерохин.

Футбольный клуб "Зенит" одержал победу над "Ростовом" со счетом 4:2 в матче второго тура Тинькофф — РПЛ. Игра прошла на стадионе в Ростове-на-Дону 1 августа.

Счет открыл на 29-й минуте полузащитник Александр Ерохин. Второй гол через шесть минут забил Сердар Азмун на 34-й минуте, отличившись с пенальти. Перед перерывом на 45-й минуте ростовчан Комличенко забивает первый гол "сине-бело-голубым".

Во втором тайме на 75-й минуте третий гол забил Вендел, приблизив победу петербуржцев, но хозяева не сдавались. "Ростов" сократил отставание усилиями Максима Осипенко. Однако "сине-бело-голубой" Александр Ерохин забил четвертый гол, который поставил точку в матче.

Ранее "Зенит" уверенно обыграл "Химки" в матче РПЛ.

Фото: Twitter / ФК"Зенит"