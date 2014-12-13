"Зенит" уверенно обыграл "Химки" в матче РПЛ

Первый гол сине-бело-голубых в чемпионате забил нападающий Сердар Азмун.

Петербургский ФК "Зенит" обыграл "Химки" со счетом 3:1 в матче 1-го тура российского футбольного чемпионата. Матч проходил на стадионе в Московской области в субботу, 24 июля.

На 28-й минуте полузащитник подмосковного клуба Илья Кухарчук открыл счет. Пять минут спустя его сравнял нападающий "Зенита" Сердар Азмун. Второй гол в составе "Зенита" забил полузащитник Александр Ерохин на 72-й минуте. Уверенную победу закрепил на 76-й минуте Алексей Сутормин, который отличился с пенальти.

Ранее Piter.tv сообщал, что "Зенит" выпустил клип к новому футбольному сезону.

Фото: Piter.tv