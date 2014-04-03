"Зенит" выпустил клип к новому футбольному сезону

Сезон 2021/22 анонсировали фразой "Громче и ярче!"

Сине-бело-голубые выпустили ролик с лучшими моментами трех последних сезонов. Футбольный клуб анонсировал следующий этап динамичным видео, лейтмотивом которого стал лозунг "Громче и ярче!" Клип можно увидеть на YouTube-канале команды.

В пресс-службе "Зенита" отметили, что три чемпионских победы можно назвать знаком качества. Но в будущем сезоне от спортсменов ждут еще более громких результатов. От футболистов ожидают громких побед, которые подарят незабываемые эмоции фанатам.

Ранее на Piter.tv сообщили, что Сердаром Азмуном заинтересовались европейские футбольные клубы.

Фото: скриншот YouTube / Zenit Football Club