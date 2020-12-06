Сердаром Азмуном заинтересовались европейские футбольные клубы

Петербургский нападающий отказался комментировать слухи.

Игрока "Зенита" Сердара Азмуна хотят заполучить два европейских клуба - "Рома" и "Байер". Об этом сообщил журналист Фабрицио Романо на своей странице в Twitter.

По информации инсайдера, немецкая команда "Байер" предлагает футболисту сине-бело-голубых контракт на 18 миллионов евро. А итальянский клуб "Рома" намерен отдать за иранского спортсмена петербургской команде своего футболиста. Однако Азмун не прокомментировал слухи.

Ранее на Piter.tv сообщили, что дети признали Дзюбу лучшим игроком Евро-2020. Малыши вручили мужчине самодельный кубок.

Фото: sardar_azmoun/ instagram