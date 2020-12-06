  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сердаром Азмуном заинтересовались европейские футбольные клубы
Сегодня, 8:50
87
mapero Добавить в Яндекс.Новости

Сердаром Азмуном заинтересовались европейские футбольные клубы

0 0

Петербургский нападающий отказался комментировать слухи.

Игрока "Зенита" Сердара Азмуна хотят заполучить два европейских клуба - "Рома" и "Байер". Об этом сообщил журналист Фабрицио Романо на своей странице в Twitter.

По информации инсайдера, немецкая команда "Байер" предлагает футболисту сине-бело-голубых контракт на 18 миллионов евро. А итальянский клуб "Рома" намерен отдать за иранского спортсмена петербургской команде своего футболиста. Однако Азмун не прокомментировал слухи. 

Ранее на Piter.tv сообщили, что дети признали Дзюбу лучшим игроком Евро-2020. Малыши вручили мужчине самодельный кубок. 

Фото: sardar_azmoun/ instagram

 

Теги: азмун, байер, зенит, рома, футбол
Категории: Футбол в России и Европе, Зенит, Спорт, Новости СПб, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии