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Дети признали Дзюбу лучшим игроком Евро-2020
Сегодня, 12:57
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Дети признали Дзюбу лучшим игроком Евро-2020

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ФК "Зенит" помог организовать встречу с футболистом.

Дети признали нападающего "Зенита" и игрока сборной России по футболу Артема Дзюбу лучшим игроком Евро-2020 и вручили ему самодельный кубок. Он создавался под руководством художницы Валерии Лошак. 

Наши юные ученики в восторге, что смогли лично вручить свой кубок Артему Дзюбе. Во время встречи дети пожелали футболисту дальнейших спортивных успехов и сделали памятное фото.

рассказала в Instagram художница.

На изготовление альтернативного кубка потребовался почти месяц. Он сделан из глины. Дети также создали еще один кубок для лучшей команды. Вручение состоится в скором времени. 

Фото: Instagram / @lera_looo

Теги: артем дзюба, евро-2020, кубок
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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