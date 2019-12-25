Дети признали Дзюбу лучшим игроком Евро-2020

Дети признали нападающего "Зенита" и игрока сборной России по футболу Артема Дзюбу лучшим игроком Евро-2020 и вручили ему самодельный кубок. Он создавался под руководством художницы Валерии Лошак.
Наши юные ученики в восторге, что смогли лично вручить свой кубок Артему Дзюбе. Во время встречи дети пожелали футболисту дальнейших спортивных успехов и сделали памятное фото.
рассказала в Instagram художница.
На изготовление альтернативного кубка потребовался почти месяц. Он сделан из глины. Дети также создали еще один кубок для лучшей команды. Вручение состоится в скором времени.
Фото: Instagram / @lera_looo
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