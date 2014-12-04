Малком взял интервью у Клаудиньо

Оба футболиста приехали в Петербург из Бразилии.

Нападающий "Зенита", олимпийский чемпион Малком взял интервью у другого олимпийского чемпиона, нового члена команды сине-бело-голубых Клаудиньо. Видео опубликовали на YouTube-канале "Зенита".

Клаудиньо рассказал, что чувствует себя счастливым в связи с тем, что теперь будет выступать за петербургский клуб. Первая тренировка уже прошла, "Зенит" готовится к игре с "Локомотивом".

Я командный игрок, всегда стремлюсь бороться и побеждать. И я приехал сюда помочь моим партнерам вновь стать чемпионами. сказал новичок.

Клаудиньо отметил, что Петербург — очень красивый город, но он видел его очень мало. Полузащитник выбрал номер 11, так как под ним всегда играют большие футболисты, например, Себастьян Дриусси.

Напомним, официально о заключении контакта с бразильским спортсменом объявили 13-го августа.

Фото: Анна Мейер / ФК "Зенит"