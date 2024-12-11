Следствие Петербурга расследует обстоятельства травмирования школьника на уроке труда

По факту происшествия производится доследственная проверка по статье 293 УК РФ (Халатность).

Следователи Фрунзенского района Северной столицы проводят доследственную проверку инцидента, который имел место накануне в одной из районных школ, – сообщают в пресс-службе ГСУ СК России по Санкт-Петербургу.

Напомним, что 9 января во время урока труда пострадал 13-летний мальчик. Школьник серьезно повредил палец, пытаясь распилить доску. У юноши диагностировали частичную ампутацию пальца левой кисти и открытый перелом ногтевой фаланги. Согласно данным следствия, пострадавшего доставили в больницу и оказали ему необходимую медицинскую помощь.

В настоящее время следователями СК проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление обстоятельств произошедшего, а также виновных в травмировании несовершеннолетнего в учебном учреждении. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. ГСУ СК России по Санкт-Петербургу

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