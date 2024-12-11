Следствие Петербурга расследует обстоятельства травмирования школьника на уроке труда

Следователи Фрунзенского района Северной столицы проводят доследственную проверку инцидента, который имел место накануне в одной из районных школ, – сообщают в пресс-службе ГСУ СК России по Санкт-Петербургу.
Напомним, что 9 января во время урока труда пострадал 13-летний мальчик. Школьник серьезно повредил палец, пытаясь распилить доску. У юноши диагностировали частичную ампутацию пальца левой кисти и открытый перелом ногтевой фаланги. Согласно данным следствия, пострадавшего доставили в больницу и оказали ему необходимую медицинскую помощь.
В настоящее время следователями СК проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление обстоятельств произошедшего, а также виновных в травмировании несовершеннолетнего в учебном учреждении. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
ГСУ СК России по Санкт-Петербургу
Ранее мы писали о петербуржце, который "заминировал" дом в Верхних Осельках.
Фото: Freepik
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все