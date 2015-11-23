Бастрыкин заинтересовался инцидентом в детсаду на Рыбацком

Сообщалось, что 6-летний мальчик ввязался в драку и получил переломы.

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил представить ему доклад о происшествии в петербургском дошкольном учреждении, где ранее серьезно подрались детсадовцы. Об этом стало известно из сообщения пресс-службы Следственного Комитета РФ.

Ранее мы сообщали, что по итогам данного происшествия пострадавший от рук сверстников 6-летний ребенок получил переломы и ушиб. Причиной травм стала попытка мальчика защитить друзей от агрессивно настроенного одногруппника.

Все случившееся воспитательница оставила без внимания, в связи с чем следователи на месте организовали процессуальную проверку по признакам преступления, которое предусмотрено статьей УК РФ о халатности.

Ранее мы рассказывали, что после нападения на школьника с ножницами в Ленобласти возбудили уголовное дело.

Фото: ГСУ СК России