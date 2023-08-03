В детсаду на Рыбацком проспекте воспитанники избили шестилетнего мальчика

У него зафиксировали переломы и ушиб.

Правоохранители проводят проверку по факту травмирования ребенка в детском саду, сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

В полицию Невского района 6 декабря поступила информация от медицинского работника дошкольного учреждения на Рыбацком проспекте о том, что шестилетний мальчик получил травмы. У него зафиксировали переломы и ушиб.

По словам матери пострадавшего, он был избит в саду другими детьми. Все обстоятельства случившегося выясняются.

Ранее мы рассказывали о том, что девятиклассник попал в больницу c ожогами глаз и руки после взрыва петарды.

Фото: Piter.TV