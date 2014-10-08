  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В квартире на Рыбацком проспекте рецидивистка напала с ножом на сожителя
Сегодня, 8:43
114
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

В квартире на Рыбацком проспекте рецидивистка напала с ножом на сожителя

0 0

Задержанная имеет шесть судимостей: четыре за кражи и две за наркотики.

Ранее неоднократно судимую жительницу Петербурга подозревают в убийстве сожителя. Об этом стало известно АН "Оперативное прикрытие". 

В квартире дома по Рыбацкому проспекту 26 июня нашли тело 39-летнего мужчины, полицию вызвал брат. На месте была задержана 37-летняя женщина, с которой проживал погибший. Злоумышленница ударила его ножом два раза в ходе конфликта. 

Возбуждено уголовное дело. Задержанная имеет шесть судимостей: четыре за кражи и две за наркотики. 

Ранее на Piter.TV: жительницу Кингисеппа подозревают в убийстве брата. 

Фото: Piter.TV 

Теги: рыбацкий проспект, убийство
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии