В квартире на Рыбацком проспекте рецидивистка напала с ножом на сожителя

Ранее неоднократно судимую жительницу Петербурга подозревают в убийстве сожителя. Об этом стало известно АН "Оперативное прикрытие".
В квартире дома по Рыбацкому проспекту 26 июня нашли тело 39-летнего мужчины, полицию вызвал брат. На месте была задержана 37-летняя женщина, с которой проживал погибший. Злоумышленница ударила его ножом два раза в ходе конфликта.
Возбуждено уголовное дело. Задержанная имеет шесть судимостей: четыре за кражи и две за наркотики.
Ранее на Piter.TV: жительницу Кингисеппа подозревают в убийстве брата.
Фото: Piter.TV
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