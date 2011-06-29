Жительницу Кингисеппа подозревают в убийстве брата

Накануне в доме на Большой Советской улице обнаружили тело 48-летнего мужчины.

Жительница Кингисеппа подозревается в убийстве своего брата. Возбуждено уголовное дело ч. 1 ст. 105 УК РФ. Об этом сообщили в СУ СК РФ по Ленобласти.

Предварительно, накануне в доме на Большой Советской улице обнаружили тело 48-летнего мужчины с телесными повреждениями в виде двух колото-резаных ран шеи и подбородка. Задержана 51-летняя сестра погибшего, которая на почве личных неприязненных отношений напала на него с ножом.

Следствием перед судом возбуждено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее мы рассказывали о том, что задержан убивший товарища в квартире в Московском районе Петербурга.

Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Ленобласти