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Жительницу Кингисеппа подозревают в убийстве брата
Сегодня, 19:29
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Жительницу Кингисеппа подозревают в убийстве брата

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Накануне в доме на Большой Советской улице обнаружили тело 48-летнего мужчины.

Жительница Кингисеппа подозревается в убийстве своего брата. Возбуждено уголовное дело ч. 1 ст. 105 УК РФ. Об этом сообщили в СУ СК РФ по Ленобласти. 

Предварительно, накануне в доме на Большой Советской улице обнаружили тело 48-летнего мужчины с телесными повреждениями в виде двух колото-резаных ран шеи и подбородка. Задержана 51-летняя сестра погибшего, которая на почве личных неприязненных отношений напала на него с ножом. 

Следствием перед судом возбуждено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются. 

Ранее мы рассказывали о том, что задержан убивший товарища в квартире в Московском районе Петербурга. 

Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Ленобласти

Теги: кингисепп, убийство
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости Ленинградской области,

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